Владимир Путин планирует приехать в Набережные Челны на юбилей «КАМАЗа»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В декабре этого года Президент России Владимир Путин планирует приехать на 50-летний юбилей автогиганта «КАМАЗ» в Набережные Челны. Об этом сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники.



В последний раз Путин приезжал с рабочим визитом в Автоград в 2016 году. Тогда он провел заседание Военно-промышленной комиссии на площадке завода «КАМАЗ», принял участие в торжественном мероприятии в честь 40-летия со дня выпуска первого грузового автомобиля, а также посетил детский технопарк «Кванториум».



Пресс-служба предприятия отмечает, что 13 декабря состоится концерт в честь юбилея «КАМАЗа» с награждением лучших работников компании. Именно 13 декабря 1969 года на строительной площадке в Автограде вырыли первый ковш земли при планировке первого объекта будущего завода – базы материально-технического снабжения.



Оргкомитет по подготовке к празднованию 50-летия ПАО «КАМАЗ» возглавляет заместитель председателя Правительства России Дмитрий Козак.

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