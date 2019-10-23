Глава ВТБ Андрей Костин поздравил российских гимнастов

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). 22 октября президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин лично поздравил российских гимнастов с триумфальной победой на прошедшем чемпионате мира в Штутгарте (Германия), который проходил с 4 по 13 октября 2019 года. Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории страны завоевала золотые медали первенства планеты в командном многоборье. Всего спортсмены завоевали по три золотых, серебряных и бронзовых медали.

«Мы воспринимаем наше сотрудничество с Федерацией спортивной гимнастики России не как чистое спонсорство, а как инвестиционный вклад в будущее нашей страны. А инвестирование, как все вы знаете, зачастую не предполагает быстрой отдачи — для результатов нужны не день и не месяц. Банк ВТБ стал генеральным спонсором федерации в 2006 году, и мы сделали все возможное, чтобы тренеры и спортсмены были сосредоточены на результатах своей работы, а не на поисках финансирования. Мы видели достойные выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, после — на чемпионате мира в 2018 году в Дохе — "золото" Артура Далалояна в индивидуальном многоборье. И вот, наконец, на чемпионате мира в Штутгарте Никита Нагорный получает "золото" в том же индивидуальном многоборье, а вся мужская сборная теперь доказывает, что они — мировые лидеры, ведь впервые в истории страны они становятся лучшими в командном многоборье! Наши гимнасты долго шли к этому, улучшая свои результаты год от года, так что теперь мы все, конечно, с нетерпением ждем их побед на Олимпиаде в Токио в 2020 году», — подчеркнул Андрей Костин.

На встрече присутствовали спортсмены Артур Далалоян, Иван Стретович, Денис Аблязин, Владислав Поляшов, Ангелина Мельникова, Анастасия Агафонова, Дарья Спиридонова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Мария Пасека, тренерский состав — Андрей Родионенко, Валерий Алфосов, Евгений Гребенкин, а также президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. Спортсмены получили грамоты и денежные вознаграждения.

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