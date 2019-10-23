(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Мензелинском районе водитель легкового авто погиб, вылетев в лоб встречной фуре. Об этом с места ДТП сообщил собственный корреспондент ИА «Татар-информ».

Авария произошла на 1083-м километре трассы Москва — Уфа неподалеку от села Кузембетьево.

Водитель «Фольксвагена» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Мужчина погиб на месте.

На кадрах видно, что грузовик съехал в итоге с дороги, а легковую машину разорвало пополам.

Пока неизвестно, зачем автовладелец совершил маневр. Уснул он за рулем, или отвлекся на телефон – это еще предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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