Баскетболистки «Казаночки» вышли на первое место в чемпионате Суперлиги-1

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Баскетболистки «Казаночки» выиграли накануне в Москве у местного клуба МБА-2. Счет встречи 81:84 (22:20, 18:17, 22:18, 19:29) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стала разыгрывающая казанского клуба Ксения Кунакова, на счету которой 24 очка.



За день до этого «Казаночка» и МБА-2 уже встречались в первой игре сдвоенного тура. В этом матче победителями также стали казанские баскетболистки – 82:84 (18:23, 23:27, 18:11, 23:23). После четырех сыгранных матчей у казанских спортсменок 100-процентный результат и первое место в турнирной таблице.



Игры следующего тура «Казаночка» проведет в столице Татарстана. 30 и 31 октября казанские баскетболистки сыграют с омским клубом «Нефтяник», который занимает третье место в чемпионате.



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