Промпарки РТ за полгода 2019 года отгрузили на 20% больше продукции

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Объем отгруженной продукции в промпарках РТ вырос на 20% за первое полугодие 2019 года. Об этом рассказал министр экономики РТ Фарид Абдулганиев на IV заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Рост резидентов составил 4%, рост количества занятых – 5% за первое полугодие 2019 года. Объем отгруженной продукции вырос почти на 20%, а налоги — на 25%. Поэтому мы считаем, что это направление очень эффективно и в дальнейшем будем [его] наращивать», — прокомментировал руководитель республиканского ведомства.

Он также добавил, что в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Татарстану удалось привлечь около 1 млрд рублей на инфраструктурное развитие промпарков. По словам министра, на сегодняшний день в Татарстане работает 91 промышленная площадка — это 10% от всех промплощадок в РФ. На них сосредоточены 30% всех резидентов промышленных парков России.

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