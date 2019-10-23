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Татар-информ

23 октября 2019, 11:24

Происшествия

Террористы собирают деньги в соцсетях, призывая татарстанцев делать пожертвования

Происшествия

Террористы собирают деньги в соцсетях, призывая татарстанцев делать пожертвования

Фото: архив

С 2014 года в Татарстане осуждены 20 жителей республики за финансирование террористических структур.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Представители запрещенных в России террористических организаций собирают деньги в соцсетях, призывая татарстанцев делать пожертвования якобы для помощи мусульманам. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» секретарь Совета безопасности Татарстана Рафаиль Гильманов. 

«С 2014 года правоохранительными органами Татарстана выявлено 49 преступлений, из них 17 в текущем году. Как показало следствие, злоумышленники оказывали финансовую помощь ряду запрещенных в России террористических организаций, таких как “Чистопольский Джамаат”, “Исламское государство”, “Аль-Каида” и их подразделение “Джебхат ан-Нусра”, а также “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”. Всего с 2014 года по настоящее время за финансирование терроризма судами осуждены 20 жителей республики», – сказал Гильманов.  

По его словам, большинство тех, кто собирает и отправляет деньги террористам, прекрасно понимают, что финансируют преступную деятельность. Например, татарстанец Ленар Низамутдинов в 2015 году отправлял в Сирию членам запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» деньги через банкомат в поселке Базарные Матаки. В 2017 году Самарский военный окружной суд приговорил его к 5 годам колонии общего режима.

Как уточнил Рафаиль Гильманов, террористы занимаются сбором денег через соцсети и сайты террористических структур. «Это могут быть и прямые просьбы о финансовой помощи и мошенничество с использованием средств электронной коммерции. Но иногда террористы маскируются под сотрудников благотворительных взносов для тайного сбора финансов. Поэтому надо опасаться таких благотворительных организаций, которые под видом оказания помощи нуждающимся, имеют скрытую миссию по поддержке террористов. Это особенно развито у исламистских групп, призывающих благочестивых мусульман делать регулярные пожертвования», – подчеркнул секретарь Совета безопасности Татарстана.

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