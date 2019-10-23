Казанца осудили за взятку сотруднику ГИБДД, чтобы его отцу выдали права

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Казанца осудили за взятку инспекторам ГИБДД, чтобы его отцу выдали права, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как выяснилось в суде, в апреле 2017 года казанец получил от отца 30 тысяч рублей. Деньги он отдал знакомым, которые оставили себе треть, а остальное отдали сотруднику регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД по Мамадышскому району. В итоге полицейский сдал теоретический экзамен за мужчину.

За покушение на посредничество во взяточничестве в значительном размере 32-летнего казанца приговорили к трем годам лишения свободы условно, назначили испытательный срок в два года и 150 тысяч рублей штрафа.

Ранее три года лишения свободы условно дали также отцу мужчины, а в отношении сотрудника РЭО ведется проверка.

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