На Всероссийском форуме в Казани подведут промежуточные итоги по нацпроектам

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани в 2020 году пройдет Всероссийский форум по подведению промежуточных итогов по национальным проектам. Об этом на четвертом заседании Государственного Совета РТ шестого созыва сообщил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

«Правительством России принято решение в апреле следующего года здесь, в Татарстане, в Казани, [провести] первый Всероссийский форум по нацпроектам», — отметил спикер.

Ранее стало известно, что Татарстан освоил около 60% средств по национальным проектам. На реализацию нацпроектов в республике в 2019 — 2021 годах будет направлено 42,3 млрд рублей, в том числе 31,9 млрд рублей — из федерального бюджета и 10,4 млрд рублей — из республиканского.

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