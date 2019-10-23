Новые инструменты в ДРКБ позволят лечить детей с остеохондрозом

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Первые операции при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника у детей сделали в Детской республиканской клинической больнице.

Ранее маленьких пациентов с подобными проблемами лечили только в Республиканской клинической больнице. Теперь после приобретения специальных инструментов по благотворительной программе маленьких подопечных будут лечить в ДРКБ.

К слову, ювенильный остеохондроз позвоночника — проблема с позвоночником у детей, которая часто диагностируется в возрасте 11 – 18 лет. По данным врачей, этим заболеванием страдают примерно 27% школьников.

Чаще всего ювенильный остеохондроз у детей появляется из-за травмы опорно-двигательного аппарата, малоподвижного образа жизни, генетической предрасположенности, чрезмерных физических нагрузок, несбалансированного питания, недостатка витаминов и нарушения осанки.

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