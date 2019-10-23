Верховный суд РФ обязал Украину выплатить «Татнефти» около 144 млн долларов

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Верховный суд РФ не намерен пересматривать судебные акты двух нижестоящих инстанций, обязавших Украину выплатить около 144 млн долларов «Татнефти», сообщает РИА Новости.

«Оснований для пересмотра принятых по настоящему делу судебных актов в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации не установлено», — отмечается в определении.

Таким образом, суд отклонил кассационную жалобу Министерства юстиции Украины, просившего пересмотреть определение арбитража Ставропольского края и постановление арбитража Северо-Кавказского округа.

Судебное разбирательство двух сторон связано с созданной в 1994 году компанией «Укртатнафта» для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. В 2007-м Татарстан, который вместе с «Татнефтью» держал 55,7% акций «Укртатнафты», потерял контроль над компанией, в 2009 году по решениям украинских судов российская доля сократилась до нуля.

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