Депутаты Госсовета РТ минутой молчания почтили память об Анасе Исхакове

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На четвертом заседании Госсовета Татарстана депутаты почтили минутой молчания память об экс-главе Азнакаевского района РТ, народном депутате РТ, депутате Верховного Совета республики Анасе Исхакове.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин напомнил, что 21 октября на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался Анас Исхаков. «Он внес огромный вклад в социально-экономическое развитие Азнакаевского района и Татарстана в целом. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Прошу почтить его память минутой молчания», – сказал он.

Анас Гатуфович Исхаков родился в 14 августа 1945 в Лениногорском районе ТАССР, в деревне Верхняя Чыршылы. Свою трудовую деятельность он начал в 1965 году в качестве учителя рисования и черчения в Актюбинской средней школе Азнакаевского района. С тех пор его жизнь и деятельность были связаны с данным районом.

Так, с 1983 по 1992 год Исхаков работал председателем исполкома Азнакаевского райсовета, а затем с 1992 по 2005 год являлся главой администрации Азнакаевского района и города Азнакаево, председателем объединенного Совета народных депутатов. Под руководством Анаса Гатуфовича социально-экономическое развитие района и города претерпело значительные преобразования: были проложены дороги, построены объекты культурного и социального значения, жилые дома.

В 2005 году он занял должность начальника отдела по организации и взаимодействию исполнительных органов госвласти и местного самоуправления Кабмина РТ.

Затем в период с 1990 по 1995 год был депутатом Верховного Совета Татарстана, а с 1995 по 2000 год — народным депутатом Республики Татарстан, членом Комиссии по вопросам государственного строительства, местного самоуправления и внешних связей.

С 2004 года являлся почетным гражданином Азнакаево, заслуженным работником сельского хозяйства РТ, был награжден Орденом Дружбы, а также медалями «За доблестный труд» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

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