Многодетный отец из Нижнекамска задушил беременную жену и покончил с собой

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Бизнесмен из Нижнекамска задушил беременную жену и покончил с собой, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Вчера в районе шести часов вечера в одном из домов на проспекте Химиков 54-летний мужчина задушил свою 31-летнюю супругу, а после наложил на себя руки.

У супругов остались трое детей в возрасте года, трех и четырех лет. Женщина была беременна четвертым ребенком. Известно, что на момент случившегося двое детей были у бабушки, еще один – у сестры их матери.

По данным источника, мужчина занимался частными перевозками, бизнес с женой у них был общий.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие пытается разобраться в мотивах мужчины.

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