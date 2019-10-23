Президент Татарстана поддержал общественный проект «Театральное Приволжье»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В поддержку общественного проекта «Театральное Приволжье» Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в своем Instagram-аккаунте ролик об окружном фестивале.

«Будем болеть за наших ребят! Унышлар!» — подписал короткое видео руководитель республики.

Татарстан на фестивале представляют два спектакля: «Жил-был Пес» от студии РИФ из Набережных Челнов и спектакль «Парковка» коллектива КазГИКа. В финале лучших выберут путем открытого зрительского голосования, для этого спектакли-победители региональных этапов размещены на официальном сайте проекта театральноеприволжье.рф, также постановки транслируются на телеканалах ПФО в течение октября.

Финальное голосование начнется 1 ноября. Отдать свой голос за лучшую постановку зрители смогут по бесплатному номеру: 8 800 350-35-43.

У каждого спектакля-участника есть свой порядковый номер: от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных.

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