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Татар-информ

23 октября 2019, 10:28

Официальная хроника

Президент Татарстана поддержал общественный проект «Театральное Приволжье»

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Официальная хроника

Президент Татарстана поддержал общественный проект «Театральное Приволжье»

Фото: instagram.com/rusminnikhanov/

Финальное голосование за лучшие спектакли стартует 1 ноября.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В поддержку общественного проекта «Театральное Приволжье» Президент Татарстана Рустам Минниханов разместил в своем Instagram-аккаунте ролик об окружном фестивале. 

«Будем болеть за наших ребят! Унышлар!» — подписал короткое видео руководитель республики. 

Татарстан на фестивале представляют два спектакля: «Жил-был Пес» от студии РИФ из Набережных Челнов и спектакль «Парковка» коллектива КазГИКа. В финале лучших выберут путем открытого зрительского голосования, для этого спектакли-победители региональных этапов размещены на официальном сайте проекта театральноеприволжье.рф, также постановки транслируются на телеканалах ПФО в течение октября. 

Финальное голосование начнется 1 ноября. Отдать свой голос за лучшую постановку зрители смогут по бесплатному номеру: 8 800 350-35-43. 

У каждого спектакля-участника есть свой порядковый номер: от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных.

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Будем болеть за наших ребят! Унышлар!

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

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