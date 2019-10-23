WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

23 октября 2019, 09:58

Культура

Трехметровый маг, Шурале и Арлекин: в Казани с парада кукол стартовал «Шомбай-fest»

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Культура

Трехметровый маг, Шурале и Арлекин: в Казани с парада кукол стартовал «Шомбай-fest»

Фото: Рамиль Гали

Международный фестиваль театров кукол продлится до 28 октября.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). III Международный фестиваль театров кукол «Шомбай-fest-2019» в Казани, который продлится до 28 октября, стартовал с парада кукол. В параде приняли участие ростовые куклы Шурале, итальянский Арлекин и самая высокая фигура, представленная на фестивале, — трехметровый маг из Красноярска.

«От нас вышли все ростовые куклы и вся труппа в 33 человека. Здесь представлены наши национальные сказочные герои, а также мировые, например, итальянские маски Арлекина», — сказал главный режиссер театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев.

На фестивале свои постановки представят 17 коллективов, в том числе из Франции, Италии, Беларуси, Башкортостана. Всего будут поставлены 18 спектаклей, восемь из них будут представлены только для взрослой аудитории, например, «Уважаемые граждане!» по книге Михаила Зощенко или «Шинель» по повести Николая Гоголя.

Во время фестиваля также пройдут мастер-классы по актерскому мастерству от главного режиссера Красноярского театра кукол и четырехкратного обладателя театральной премии «Золотая маска» Евгения Ибрагимова и театрального критика Виктора Шраймана.

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