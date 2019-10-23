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Татар-информ

23 октября 2019, 08:46

ОбществоЗдоровье и среда

Профессор КФУ предупредил о последствиях возможного отказа от московского времени в РТ

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ОбществоЗдоровье и среда

Профессор КФУ предупредил о последствиях возможного отказа от московского времени в РТ

Михаил Панасюк назвал разницу с истинным астрономическим временем на территории Татарстана не слишком существенной.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В случае отказа от московского времени в Татарстане отрицательных последствий будет больше, чем положительных. Об этом заявил заведующий кафедрой географии и картографии Института управления, экономики и финансов КФУ, профессор, доктор географических наук Михаил Панасюк, пишут «Челнинские известия».

Исследователь напомнил, что истинное астрономическое время на территории республики отличается от московского примерно на 40 минут. «Эта разница не столь существенна», – подчеркнул он.

Среди плюсов жизни по времени Москвы профессор Казанского университета назвал синхронизацию со столичным ритмом – «не нужно корректировать работу ведомств, расписание движения самолетов и поездов».

К тому же в сложившейся сейчас непростой экономической ситуации «смена времени станет дополнительным фактором, который нарушит привычки людей и еще больше разбалансирует ситуацию», добавил Панасюк.

В связи с этим ученый предложил осторожно относиться к вопросу о местном времени и допустил возможность проведения масштабного опроса для определения истинных желаний татарстанцев. «Признаюсь, что я не понимаю, почему время от времени в обществе поднимается этот вопрос», – заключил он.

При этом, по мнению издания, желание уйти от московского времени может быть связано с нехваткой солнечных дней. В столице ясными бывают в среднем 114 дней в году, а на территории Татарстана – только от 73 до 86. 

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