Пьяный водитель «Лады» влетел в ограждение и перевернулся у Лебяжьего в Казани

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео перевернувшуюся в Казани легковушку. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

В городской Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла вчера вечером на Горьковском шоссе у Лебяжьего озера.

«35-летний водитель "Лады", по предварительным данным, был пьян. Мужчина не выбрал безопасную скорость, потерял управление и влетел в дорожное ограждение, после чего машина перевернулась на крышу», — рассказали в ГИБДД.

Мужчину доставили в больницу с закрытым переломом нескольких позвонков и ссадинами на руках и ногах.

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