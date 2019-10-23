Названы города России с наиболее заметным снижением числа ДТП

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В 22 из 38 городов России, где реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», количество ДТП в 2018 году уменьшилось по сравнению с 2016-м. Об этом со ссылкой на экспертов Общероссийского народного фронта сообщает RT.

Наиболее заметное снижение аварийности зафиксировано в Ростове-на-Дону – на 23%, в Перми – на 22% и в Калининграде – на 21%.

Кроме того, существенное уменьшение количества ДТП отмечено в Набережных Челнах, Саратове, Красноярске, Липецке и Барнауле. К слову, в 2017 и 2018 годах из татарстанских городов в нацпроекте помимо Челнов участвовала только Казань, в 2019-м к нему присоединился Нижнекамск.

Помимо этого, в 20 из 38 городов уменьшилось число жертв аварий. Так, в Калининграде их стало меньше на 49%, Перми – на 40%, Саратове – на 39%. Впрочем, в десяти городах ситуация с дорожной безопасностью только ухудшилась. Наибольший рост числа погибших, на 64% за два года, продемонстрировали Чебоксары.

Аналитики провели свой мониторинг «на основе данных ГИБДД, а также Дорожной инспекции ОНФ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане общая сумма финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на текущий год составляет почти 5,4 млрд рублей. Завершить работы по нему предполагается к ноябрю.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.