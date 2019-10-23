В Набережных Челнах на время отключат телевещание

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В следующий понедельник, 28 октября, в Набережных Челнах на время прекратится теле- и радиовещание. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Отключение продлится девять часов – с 2 часов ночи до 11 часов дня. Причиной его станет «проведение ремонтно-профилактических работ на радиотелецентре города», отмечается в сообщении.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», 14 октября Татарстан окончательно перешел с аналогового эфирного телевизионного вещания на цифровое.

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