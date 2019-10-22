Краевед Алексей Клочков представил книгу-исследование «Казань: логовища мокрых улиц»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Известный краевед Алексей Клочков презентовал новую книгу-исследование, посвященную старой Казани. Повествование охватывает историю города преимущественно от рубежа XIX и XX веков до строительства железной дороги и заполнения Куйбышевского водохранилища.

В то время территории так называемого Закабанья, прилегающие к затапливаемым сезонными разливами Волги и Казанки пойменным лугам и городским улицам (сейчас это часть города в районе Казанского железнодорожного вокзала) носили название Ямской и Мокрой слобод. Первую так называли оттого, что в ней жили и работали ямщики (извозчики), перевозившие людей и грузы от старого городского порта по Бакалдинской дороге и обратно (с наполнением Куйбышевского водохранилища во второй половине 50-х годов ХХ века ушла под воду, как и оба старых порта – «Дальнее Устье» и «Ближнее Устье» вместе с лугами). Название Мокрой слободы также является говорящим: эта часть города регулярно страдала от разлива рек.

«Казань: логовища мокрых улиц» – иллюстрированный путеводитель, в котором оживают бытовые мгновения города, не защищенного от буйства речной стихии. Отсюда и происходит название книги. Предприятия, жилые дома и знаковые места, часть из которых сохранилась до нашего времени и по-прежнему узнаваема, истории реальных людей и воспоминания старожилов дополняют исторические документы – афиши, карты, деликатно расцвеченные уже в XXI веке уникальные фотографии. Здесь же собраны уникальные факты о записи первых грампластинок с татарскими песнями, гонявшем проститутку голой по улице на виду у опешивших зевак Распутине, душераздирающие истории о жестокости сутенеров и хроника выселения многих тысяч жителей в связи со строительством железной дороги в начале 1900-х годов.

Книга стала своего рода продолжением предыдущего краеведческого исследования Клочкова «Казань из окон трамвая», вышедшего в прошлом году. Оба они выдержаны в одной стилистике, но посвящены разным городским локациям.

По признанию самого автора, идея «написать портрет» затоплявшихся улиц Казани пришла к нему еще десять лет назад, тогда же легли на бумагу первые главы. Однако потом работа на долгие годы встала и нашла свое завершение только теперь.

«Лично для меня образ Мокрой слободы, скорее, мужской, потому что там был заводской район. В 1910 год окунитесь: Мокрая площадь – это четыре медно-литейных завода, пивной завод, две бани... Производство и лязг, железнодорожный запах, смешанный с трущобной вонью, пар из окон бань... Сейчас от Забулачья сохранились считанные, как поредевшие зубы торчат, исторические здания. Хотелось бы, чтобы хоть что-то там осталось», – заметил Алексей Клочков, рассказывая о книге и работе над ней.

К слову, свое новое исследование Клочков презентовал в воссозданном памятнике архитектуры «Жилой дом 1840 года» на Большой Красной, 10, где сам когда-то родился и жил (теперь это музей Казанской иконы Божией матери – прим. Т-и). Эта часть города не относилась к «мокрому» Закабанью, однако располагалась все же недалеко, и часть сведений для книги автор почерпнул из воспоминаний своего отца и жителей соседних домов.

Соавторами Алексея Клочкова, помогавшими воссоздать атмосферу времени своими изысканиями и имеющейся у них информацией по теме, можно назвать архитектора Сергея Саначина, краеведов Льва Жаржевского, Аскара Гатина, Алексея Липовецкого, Андрея Шритта, Ирину Гурееву и других.

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