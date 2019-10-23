Татарстанец стал победителем всероссийских соревнований по настольному теннису

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Татарстанец Дамир Ахметсафин стал победителем соревнований «ТОП-24» по настольному теннису среди спортсменов до 19 лет, информирует пресс-служба Федерации настольного тенниса РТ.



Представитель РТ стал победителем в сложнейшем противостоянии — от Максима Кабуркина из Свердловской области, занявшего второе место, Ахметсафина отделило всего одно очко.



Мероприятие проводилось в Чувашской Республике, в ФОК МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука имени И.Солдатовой», с 15 по 19 октября среди сильнейших спортсменов РФ в четырех возрастных категорях: до 12, до 13, до 16 и до 19 лет.

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