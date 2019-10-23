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Татар-информ

23 октября 2019, 06:00

Спорт

Татарстанец стал победителем всероссийских соревнований по настольному теннису

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Спорт

Татарстанец стал победителем всероссийских соревнований по настольному теннису

Мероприятие проводились в Чувашской Республике среди юношей и девушек четырех возрастных категорий.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Татарстанец Дамир Ахметсафин стал победителем соревнований «ТОП-24» по настольному теннису среди спортсменов до 19 лет, информирует пресс-служба Федерации настольного тенниса РТ.

Представитель РТ стал победителем в сложнейшем противостоянии — от Максима Кабуркина из Свердловской области, занявшего второе место, Ахметсафина отделило всего одно очко.

Мероприятие проводилось в Чувашской Республике, в ФОК МБУ «СШОР по настольному теннису и стрельбе из лука имени И.Солдатовой», с 15 по 19 октября среди сильнейших спортсменов РФ в четырех возрастных категорях: до 12, до 13, до 16 и до 19 лет.

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