Минниханов примет участие в обсуждении бюджета РТ на 2020 год на заседании Госсовета РТ

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Казани сегодня состоится четвертое заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва. Ключевым вопросом станет рассмотрение в первом чтении законопроекта «О бюджете РТ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Ожидается, что в заседании примет участие Президент республики Рустам Минниханов.

«Традиционно октябрь – это месяц рассмотрения в первом чтении законопроектов о бюджетах Татарстана и Территориального фонда обязательного медицинского страхования на следующий год. Эти проекты законов детально рассмотрены на заседаниях всех комитетов, зональных совещаниях и парламентских слушаниях», – отметила на заседании президиума республиканского парламента, которое прошло 16 октября, секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

Всего в повестку заседания внесены 19 вопросов, включая пять проектов федеральных законов. В первом чтении будут рассмотрены законопроекты, которыми вносятся изменения в Экологический кодекс РТ и в следующие республиканские законы: «О приватизации государственного имущества РТ», «О развитии малого и среднего предпринимательства в РТ», «О градостроительной деятельности в РТ», «О профилактике наркомании и токсикомании», «О Конституционном суде РТ» и «О мировых судьях РТ».

Во втором чтении депутаты обсудят законопроект, касающийся внесения изменений в закон «Об объектах культурного наследия в РТ».

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос, связанный с изменениями состава учредителей газет «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что дефицит бюджета Татарстана на 2020 прогнозируется в объеме 3,1 млрд рублей.

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