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Татар-информ

23 октября 2019, 09:30

Экономика и финансы

На форуме «Мой бизнес» в городах Татарстана ожидается 9 тысяч гостей

Экономика и финансы

На форуме «Мой бизнес» в городах Татарстана ожидается 9 тысяч гостей

Основная площадка форума расположится в Казани.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). 24 октября в столице Республики Татарстан пройдет ключевое событие года — самый масштабный предпринимательский форум «Мой бизнес». Одноименные форумы будут проходить по всей стране до конца года. Казань станет шестым городом, принимающим мероприятие на своей территории. В Ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани, в IT-парке в Набережных Челнах и Молодёжном центре в Альметьевске ожидается порядка 9 тысяч гостей.

Основная площадка форума расположится в Казани, однако предприниматели Набережных Челнов и Альметьевска тоже смогут стать зрителями мероприятия. В этих городах будет организована онлайн-трансляция со сцены форума и открытые мастер-классы спикеров: IT Park (г. Набережные Челны), Молодежный центр (г. Альметьевск). Для участия необходима регистрация на официальном сайте мероприятия.

На сцене форума выступят успешные предприниматели, эксперты, лидеры мнений. Ключевая цель события — дать аудитории стимул для развития своего дела, сформировать положительный образ предпринимателя и объединить усилия государства и бизнес-сообщества для развития МСП в стране.

Форум «Мой бизнес» проводится в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства», который является составной частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По информации министра экономики РТ Фарида Абдулганиева, на сегодняшний день в республике ведут предпринимательскую деятельность 155 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Численность самозанятых граждан уже достигла 37 тысяч человек.

«Руководство региона уделяет особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса. В нашем регионе достаточно высокая предпринимательская активность, мы часто встречаемся с представителями малого и среднего бизнеса, обсуждаем волнующие их проблемы, совместно вырабатываем новые решения и идеи. Поэтому самый большой в России форум “Мой бизнес” пройдёт именно для предпринимателей Татарстана», — подчеркнул Фарид Абдулганиев.

Как рассказал ректор Школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов, выступая на пресс-конференции, Татарстан ежегодно принимает крупные бизнес-мероприятия, однако форум «Мой бизнес» не будет похож ни на одно из них.

«Наша цель — собрать на одной площадке активную часть населения, интересующуюся темой предпринимательства, и в режиме нон-стоп донести до них максимум полезной и интересной информации. Для этого мы подобрали самых разноплановых спикеров — представителей власти, маркетологов, экспертов по продажам, действующих успешных предпринимателей. Буквально сегодня подтвердилось участие Евгения Черняка в качестве спикера — это бизнесмен из топ-100 Forbes, автор популярного обучающего бизнес-канала на YouTube Big Money», — добавил Григорий Аветов.

Ожидается, что до конца года форумы «Мой бизнес» пройдут ещё в порядка 20 городах России. Мероприятия уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске и Ростове-на-Дону и собрали более шести тысяч человек. Бесплатная регистрация продолжается на официальном сайте https://мойбизнес.рф/events/kazan.


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