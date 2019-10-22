Пожилые жительницы Нижнекамска сразятся за титул «Супербабушка-2019»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). 1 ноября в нижнекамском молодежном центре «Ковер» состоится конкурс «Супербабушка-2019». Свои таланты на конкурсе продемонстрируют десять бабушек. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Конкурсантки покажут визитку, представят творческие номера. Среди активисток серебряного возраста есть даже мастер спорта по бальным танцам, а также ветераны труда.



Муниципальный тур состоится в рамках проекта «Есть контакт», который проходит в Нижнекамске с 2018 года. Так, участники проекта ранее уже показывали театрализованное представление по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». В актерский состав вошли представители молодежи и старшего поколения.



Поддержать и поболеть за участниц может прийти любой желающий. Вход на мероприятие свободный. Начало запланировано на пять часов вечера.

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