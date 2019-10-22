В Кукморском районе установили памятные доски в честь воинов-интернационалистов

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Большекукморском поселении Кукморского района РТ установили мраморные доски памяти воинов-интернационалистов, пишет газета «Трудовая слава».



Открытие состоялось при участии председателя Кукморского землячества Фархата Хуснутдинова, бывшего военкома республики, генерал-майора Рима Мустаева, прокурора района Ришата Шакирова, военного комиссара района Равиля Гафиева и других лиц.





Глава Большекукморского сельского поселения Ришат Ханафиев рассказал, что из поселения на Афганскую войну были направлены 14 солдат. Они все вернулись домой живыми, но, к сожалению, четверо из них после этого уже скончались.



«Сегодня на домах, в которых они проживали, установили памятные доски», – сказал Ришат Ханафиев.





Ранее в деревне Байлянгар Кукморского района установили стелу в память о воинах-афганцах, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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