В Менделеевске для проходящих реабилитацию провели концерт «Созвездие ретро»

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). В Центре социальной помощи «Саулык» («Здоровье») города Менделеевска в честь заключительного дня заезда для получателей социальных услуг состоялся концерт вокалистов Рамиля Давлетшина и Виктора Никифорова. Об этом пишут «Менделеевские новости».



Концерт прошел на одном дыхании, в теплой творческой обстановке. Зрители пребывали в полном восторге и с большим удовольствием стали полноправными участниками концерта: они подпевали, танцевали и бурно аплодировали под зажигательные песни музыкантов.



Слушатели данного события признались, что такие творческие встречи имеют большое значение в сохранении национально-культурного самосознания, дают силы и заряжают положительными эмоциями.

К финалу концерта в зале не осталось ни одного равнодушного зрителя.



«На лицах наших реабилитантов были улыбки. Не зря говорят, что музыка облагораживает человека, делает его добрее и милосерднее», – поделились в Центре социальной помощи.

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