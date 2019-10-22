В статусе самозанятых в Заинске чаще всего регистрируются строители, таксисты и маникюристы

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). На сегодняшний день в Заинском районе в качестве самозанятых зарегистрированы 683 человека. Наибольшее число данной категории граждан принадлежит к сфере услуг – строительству, пассажирским перевозкам, красоте. Об этом сообщает «Заинск-информ».



В данном районе активно развиваются республиканские программы по строительству и капремонту социальных объектов и многоквартирных домов. В сфере строительства у подрядчиков часто возникают проблемы с оформлением разнорабочих – людей, которые разово привлекаются к той или иной форме работы. Теперь у строителей появилась возможность стать самозанятыми. В районе уже зарегистрированы самозанятые плиточники, отделочники, штукатуры-маляры.



Активно регистрируются в статусе самозанятых таксисты, а также маникюристы, визажисты, парикмахеры.



В районе активно привлекают население регистрироваться в статусе самозанятых, так как эта категория налогоплательщиков обеспечивает поступление денежных средств в бюджет Татарстана. В дальнейшем эти средства передаются муниципалитетам, в которых зарегистрированы самозанятые.

В ноябре 2018 года Госдума утвердила пакет законов о введении специального льготного налогового режима для самозанятых граждан. Эксперимент ввели на десять лет (с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года) в четырех субъектах России – в Москве, Московской, Калужской областях и Республике Татарстан.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что большая часть самозанятых в Кимовском поселении Спасского района – это люди, содержащие подсобные хозяйства. Кроме того, недавно этот статус получили двое рыбаков, продающих свой улов населению.

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