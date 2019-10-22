Альметьевским школьникам рассказали, как открыть свой бизнес

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Альметьевским школьникам и студентам рассказали о том, как стать предпринимателем. В проекте «Селфи все по делу» приняли участие более 200 юношей и девушек. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Встреча со студентами состоялась в Центре занятости, а школьников принимали в «Кванториуме». Цель проекта – мотивировать и монетизировать свои компетенции и зарабатывать карманные деньги официально в статусе самозанятых.





Тренером выступила Ляля Бикчентаева – исполнительный директор Казанского центра «Достижения молодых», которая более 12 лет обучает подростков. Она является руководителем проекта «Школьные команды» и первого детского коворкинга. У многих бизнес сложился успешно. Среди успешных учеников – Элеонора Арифова, создавшая «школьную компанию» в Бавлах, а сейчас у нее огромная сеть «Фан-чулан» по всей России, которую она развивает по франшизе. Другой успешный бизнесмен – Илья Флакс, который создал компанию Fibrum, у него огромное дело – шлемы виртуальной реальности.



Задача проекта «Селфи все по делу» — рассказать детям о новых ценностях и дать знания, которые они не получают в школе.





Во время встреч ребята смогли принять участие в мастер-классах по маркетингу и ораторскому искусству.



Также юным альметьевцам рассказали, как честно вести свой бизнес. Для этого необходимо зарегистрироваться в качестве самозанятых в приложении «Мой налог». Все желающие могли это сделать во время занятий, но только с письменного разрешения родителей.

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