Общественники добиваются газификации села Мальцево в Елабужском районе

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта в РТ добиваются газификации села Мальцево. Для включения территории в соответствующую федеральную программу необходимо разработать проектно-сметную документацию стоимостью 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ РТ.



Данных средств у муниципального района нет. Общественники направили запрос в исполком Елабужского района, а также предложили проработать возможности финансирования социально значимых программ в муниципальных районах.

Ранее жителям улиц Центральная и Тойминская села Мальцево пообещали провести газ к участкам до конца 2020 года. В течение 2019 года планировали получить разрешения, подготовить проект и получить необходимые согласования. Однако из-за дороговизны составления проектно-сметной документации работы до сих пор не стартовали.

Загвоздка в том, что большая часть поселка Мальцево газифицирована, но новые построенные дома оказались без газа, так как подключиться к существующему газопроводу по техническим причинам нельзя. Проблему решить можно, протянув новые коммуникации.

Член регионального штаба ОНФ Андрей Медведев отметил, что это не единственный случай, когда территория не может «зайти» в федеральную программу из-за отсутствия средств на подготовительные работы.

Жители улиц Центральная и Тойминская рассказали, что на электрическое отопление дома площадью 110–120 квадратных метров им ежемесячно приходится тратить огромные суммы.

Общественники направили обращение в адрес руководства Елабужского района с просьбой рассмотреть возможность подведения необходимых коммуникаций.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.