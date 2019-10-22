В Елабуге на месте демонтажа забора вдоль поселка «Голубой» высадят зеленые насаждения

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Зеленый забор, который тянется вдоль поселка «Голубой» в городе Елабуге, будет демонтирован в ближайшее время. Об этом пишет газета «Новая Кама».





На сегодняшний день ограждение по проспекту Мира находится в неприглядном виде, кроме того, оно небезопасно. Данный забор был установлен в 2008 году.





В горисполкоме уточнили, что на месте этого старого забора в следующем году планируется высадить зеленые насаждения.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске высадили пирамидальные тополя взамен аварийных срубленных деревьев.

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