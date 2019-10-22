На роднике в нижнекамском селе Болгар открыли площадку для чтения книг

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). На роднике «Энилэр чишмэсе» в селе Болгар Нижнекамского района открыли площадку для чтения книг, также здесь установили деревянные домики для буккроссинга. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Свой вклад в данное «обновление» родника внесли библиотекари – благодаря гранту, который выиграла Сухаревская сельская библиотека.





В настоящее время на территории родника оборудованы два «книжных домика», ниже по склону поставят третий – для детей, который оформят в форме сундука.





Благоустройство природного источника состоялось в рамках движения «Родники». Реконструкцией территории занималась администрация сельского поселения.





Здесь установили колодец для сбора воды, скамейки, веранды, построили лестницу, вымостили площадки для прогулки и отдыха. Прибраться на территории родника, очистить место от мусора, старой травы и поваленных деревьев помогали сельчане, студенты, экологи и просто неравнодушные жители.

На днях сотрудники Централизованной библиотечной системы посетили родник «Энилэр чишмэсе». Глава Сухаревского сельского поселения Ришат Галимов встретил работников культуры, провел для них экскурсию, познакомив гостей с интересными объектами на роднике. Так, воду из источника можно не только пить, умываться ею, но и окунаться в нее во время крещения. Специально для этого установили глубокую каменную чашу и раздевалку.

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