WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

22 октября 2019, 22:46

Спорт

Четвертая победа кряду: «Нефтехимик» выиграл у СКА в Санкт-Петербурге

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Спорт

Четвертая победа кряду: «Нефтехимик» выиграл у СКА в Санкт-Петербурге

Фото: архив

Исход упорного поединка был решен лишь в серии буллитов, 3:2.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нижнекамский «Нефтехимик» второй раз в сезоне взял верх над одним из грандов КХЛ — питерским СКА. После домашней победы нижнекамцы выиграли и на Неве по буллитам, 3:2.

Встреча в Санкт-Петербурге должна была ответить на вопрос, чья серия продолжится, а чья прервется. СКА в октябре проиграл шесть матчей из восьми, потерпев три поражения подряд. «Нефтехимик» же, напротив, выиграл три последних матча.

Начало встречи стало обескураживающим для армейцев. Гости, отбив атаку хозяев, мгновенно организовали выход «два в один». Итогом стал чисто канадский гол: передача Мэтта Уайта, бросок под планку Зака Митчелла, 0:1. В оставшееся время первого периода уязвленные хозяева много и настойчиво атаковали, получили возможность раз сыграть в большинстве, но все безрезультатно. Счет не изменился.

И лишь в середине матча, во втором периоде, армейцы в большинстве сумели отквитать пропущенную шайбу. Пас с левого края, и Максим Карпов броском с центра зоны отправляет шайбу в ворота Александра Шарыченкова, 1:1.

Упорный характер встречи закономерно поднял температуру противоборства. В начале третьего периода публика увидела захватывающий кулачный поединок питерца Сергея Плотникова и нижнекамца Александра Брынцева. Затем забили хозяева. Точнее воспитанник «Нефтехимика», первый номер драфта КХЛ 2012 года Наиль Якупов, форвард СКА. Сделал он это после броска, с ходу которого шайба попала между щитком Шарыченкова и штангой. Тренерский штаб гостей затребовал видеопросмотр на предмет положения «вне игры». Судьи посмотрели и гол засчитали, 2:1.

Но гости очень быстро, через три минуты, отыгрались. Дальним броском по центру Зият Пайгин отправил шайбу в ворота СКА, 2:2. Упорная борьба шла вплоть до конца основного времени, но забить никому не удалось, так и доиграли до овертайма. 

В дополнительной пятиминутке до голов дело также не дошло. Поэтому судьба встречи решилась в серии буллитов, которые лучше исполнили гости. Точнее, Митчелл, он один реализовал свою попытку изо всех 10 буллитеров. «Нефтехимик» одержал четвертую победу подряд, СКА уступил в четвертый раз подряд.

СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1). Шайбы забросили: Карпов (32), Якупов (44) — Митчелл (3), Пайгин (47). Штраф: 13-11.

После 22 матчей в активе «Нефтехимика» 21 очко, восьмое место на Востоке. В следующем туре 24 октября нижнекамцы сыграют в Череповце с «Северсталью».

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