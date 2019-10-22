В России рост зарплат бюджетников составит 7% в 2020 году

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В 2020 году в России на 7% вырастут зарплаты бюджетников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов РФ Антона Силуанова.

Также политик отметил, что на следующий год рост инфляции прогнозируется на уровне 3–4%. Это значит, что бюджет составлен таким образом, чтобы инфляция «не съедала» заработную плату, а также пенсии и сбережения россиян.

«Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 7%, а рост инфляции, по прогнозам на следующий год, мы предполагаем на уровне от 3 до 4%», — отметил Антон Силуанов.

В следующем году экономика продолжит развиваться, будут создаваться новые рабочие места, а вместе с ними и расти зарплаты. Так, за последние годы в бюджетной сфере РФ был совершен значительный скачок роста оплаты труда

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.