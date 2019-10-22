Татарстанский проект «Бокс — в школы» представили в Санкт-Петербурге

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Татарстанский проект по развитию бокса «Бокс — в школы» представили в Санкт-Петербурге на спортивном форуме. Об этом информирует пресс-служба Минспорта РТ.

Презентацию проекта провел президент федерации бокса Татарстана Сергей Игнатьев. Он рассказал участникам о том, что новые спортивные площадки могли бы позволить проводить занятия боксом в рамках обязательной школьной программы. Их можно проводить в качестве третьего урока физкультуры.

Также спикер поделился, что в Казани по данному проекту уже были достигнуты предварительные договоренности с общеобразовательными учебными заведениями. На данном этапе ведется оборудование боксерского зала для школьников, который станет апробацией инициативы.

Данный проект, отметил Сергей Игнатьев, имеет своей целью пропаганду спорта, активного образа жизни, а также направлен на развитие бокса в Республике Татарстан.

«Я однозначно уверен, общими усилиями мы можем создать прекрасные условия для занятий боксом и развития детей», — поделился он.

Инициатива Федерации бокса РТ нашла живой отклик у участников форума. Так, представитель Экспертного совета по физической культуре и спорту при Комитете Совета Федерации по социальной политике Константин Вырупаев предложил оказать помощь в реализации проекта, а также распространить опыт Татарстана на все школы страны.

Петербургский спортивный форум 3.0 проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 20 октября.

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