Медведев рассказал, что изменится на рынке труда из-за роботизации

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). О том, как роботизация повлияет на рынок труда, рассказал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости.

Своим прогнозом политик поделился с журналистами на форуме инновационного развития «Открытые инновации», который проходит в Москве, в Сколково, с 21 по 23 октября.

Дмитрий Медведев придерживается оптимистичного взгляда на ситуацию, говоря о том, что роботы постепенно возьмут на себя низкоквалифицированный труд. Это позволит человеческой деятельности сместиться в сферу высокотехнологичных специальностей, а также гибкой и удаленной занятости.

«Мне кажется, что в целом все равно человечество найдет какую-то свою среднюю дорогу, поэтому ничего критического, я подозреваю, не произойдет на рынке труда в ближайшее годы», — поделился Премьер-министр РФ на пленарном заседании форума.

По мнению Медведева, роботизация — это один из вызовов для рынка труда, не имеющий ничего фатального. Люди должны научиться мыслить более креативно, а также оперативно принимать решения

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.