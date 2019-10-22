Росстат использует опыт белорусских коллег в ходе переписи населения 2020 года

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Росстат использует опыт белорусских коллег в ходе Всероссийской переписи 2020 года. Об этом сообщает медиаофис предстоящей переписи.

Делегация Росстата во главе с руководителем ведомства Павлом Малковым 19-20 октября побывала с рабочим визитом в Минске и ознакомилась с организацией проведения в Беларуси цифровой переписи населения.

«Цифровые переписи населения – это не только новое качество, но и требование времени. <…> Сейчас всё проходит динамично, и мы должны предоставить людям возможность переписаться в удобное время и в комфортном месте», – отметил Малков.

Беларусь стала первой страной СНГ, которая проводит перепись населения в цифровой форме с применением современных IT-технологий. На первом этапе переписи, с 4 по 18 октября, жители республики могли самостоятельно переписаться в сети Интернет. Одновременно с 4 по 30 октября перепись можно пройти на стационарных переписных участках. С 21 по 30 октября переписчики Белстата опросят тех, кто еще не принял участие в переписи. Все собранные сведения будут заноситься в электронные планшеты.

Основные технологические новинки предстоящей Всероссийской переписи населения уже были протестированы в ходе пробной переписи 2018 года. Однако опыт Белстата тоже станет исключительно ценным подспорьем для российских статистиков, считают в Росстате.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг. В Татарстане переписчикам раздадут 7,5 тыс. планшетов для обхода граждан, как сообщало ранее ИА «Татар-информ».

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