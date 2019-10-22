Детсад и школы в Ново-Савиновском районе Казани на время лишатся воды

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В Ново-Савиновском районе Казани в четверг, 24 октября, отключат воду. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Водоснабжение нескольких зданий окажется отключено с 9 часов утра 24-го числа и до полуночи. Причиной прекращения подачи воды станут работы на водопроводных сетях, отмечается в сообщении.

На время без воды останутся детский сад № 250 (ул. Гагарина, д. 18 и ул. Октябрьская, д. 17а) и школы №№ 30 (ул. Октябрьская, д. 23б) и 31 (ул. Гагарина, д. 18а), а также дневной стационар Республиканской клинической психиатрической больницы имени академика Бехтерева (ул. Гагарина, д. 77а).

Кроме того, отключение воды затронет жилые дома по следующим адресам: ул. Воровского, д. 11; ул. Восстания, дд. 18б/1, 18б/6, 18в/3, 18г/7 и 22а; ул. Гагарина, дд. 16, 73а, 75, 75б, 77, 77б, 79, 79б, 81/23 и 81а; пр. Ибрагимова, д. 23/81; ул. Октябрьская, дд. 13, 13а, 15а, 19а, 21а, 21б, 23а, 23в, 25 и 27а.

«МУП “Водоканал“ просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам», – информирует мэрия Казани.

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