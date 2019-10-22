ФАС разрешила «Татнефти» купить сеть АЗС финской Neste в Петербурге

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила ООО «Татнефть-АЗС-Запад», дочерней компании «Татнефти», приобрести 100% «дочки» финской Neste – ООО «Несте Санкт-Петербург». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба приняла решение об удовлетворении данного ходатайства и выдаче ООО “Татнефть-АЗС-Запад“ предписания», – сказано в сообщении.

При этом татарстанская компания, как сообщало ранее ИА «Татар-информ», станет владельцем 75 АЗС, расположенных преимущественно в Ленинградской области, и терминала в Санкт-Петербурге.

В результате «Татнефть-АЗС-Запад» займет доминирующее положение на топливном рынке Ленинградской области. Из-за уменьшения числа участников рынка произойдет уменьшение конкуренции, в связи с чем «Татнефти» и выдано предписание.

Соглашение о продаже компании «Татнефть» российского сегмента топливного бизнеса корпорации Neste было достигнуто еще в начале июля. Цена сделки не раскрывалась.

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов тогда отметил, что сеть АЗС компании уже сейчас входит в пятерку крупнейших в России и включает свыше 600 заправочных станций.

Предполагалось, что после одобрения сделки антимонопольными органами переход актива будет завершен к концу 2019 года. После этого рознично-сбытовая сеть будет продолжать работать под брендом Neste еще до пяти лет.

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