Торговля и народные герои: официальный прием прошел в Генконсульстве Венгрии в Казани

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстан и Венгрия демонстрируют пример успешного сотрудничества, в будущем взаимодействие между сторонами станет еще более тесным. Такое мнение на торжественном приеме по случаю 63-й годовщины Венгерской революции и освободительной борьбы 1956 года высказал Генеральный консул Венгрии в Казани Адам Штифтер.

Дипломат отметил, что консульство провело успешный с точки зрения работы год, и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

«Мы работали в сферах культуры, торговли и экономики. Огромная работа позади, но достигнутых результатов всегда мало. Я думаю, что мы идем в правильном направлении и будем работать так и дальше», – обратился Штифтер к гостям приема.

Он подчеркнул, что уже на следующей неделе состоится первый прямой рейс Будапешт – Казань, который откроет регулярное авиасообщение между столицей Венгрии и столицей Татарстана. По мнению консула, регулярные авиарейсы будут способствовать росту татарстано-венгерских культурных и торгово-экономических связей.

Результаты совместной работы видны уже сейчас – между сторонами заметно активизировались визовые процессы, поэтому в консульстве появились новые сотрудники, добавил генконсул.

При этом дипломат напомнил, что официальным поводом нынешнего торжественного приема стала 63-я годовщина Венгерской революции и освободительной борьбы 1956 года.

«Сегодняшний вечер – немного грустный. В этот день мы помним всех героев, которые не побоялись отдать свою жизнь за свободу, за право венгров быть венграми. Это огромное мужество. Мы должны это помнить и не забывать сделанное ими для нас», – резюмировал Адам Штифтер.

После официальной части гостям приема предложили попробовать национальное венгерское блюдо – гуляш, а также несколько видов венгерских сыров и вин.

В конце октября 1956 года в Венгерской народной республике (являлась участницей организации Варшавского договора – прим. Т-и) началось вооруженное восстание против существовавшего в стране просоветского режима. Революция продлилась до ноября того же года и была полностью подавлена Вооруженными силами Советского Союза. В современной Венгрии дата начала этих событий, 23 октября, является памятной, а ее участники – народными героями.

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