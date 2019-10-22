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Татар-информ

22 октября 2019, 19:46

Общество

Путин наградил супругов из Татарстана орденами «Родительская слава»

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Общество

Путин наградил супругов из Татарстана орденами «Родительская слава»

Фото: скриншот видео из соцсетей

Супруги Хузягалиевы из Мензелинского района воспитывают четверых детей, подавая пример укрепления института семьи.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами РФ. Среди награжденных указаны многодетные супруги Гульнар и Фаиз Хузягалиевы из Мензелинского района Татарстана. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Супруги Хузягалиевы воспитывают четверых детей, в 2016 году глава семейства участвовал во всероссийском конкурсе «Папа года» в категории «Лучший семьянин».

В презентационном ролике к конкурсу Гульнар Хузягалиева сказала, что благодаря ее супругу сыновья знают, что такое быть настоящим мужчиной. «Благодаря тебе они растут творческими, спортивными, добрыми, умными, открытыми людьми», – отметила она.

Медалью ордена «Родительская слава» награждают родителей, воспитывающих четырех и более детей, если они ведут здоровый образ жизни, заботятся о физическом, духовном и нравственном развитии детей, подают пример в укреплении института семьи.

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