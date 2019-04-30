Кристина Асмус: «Больше всего в Казани мне нравятся люди»

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Российская актриса Кристина Асмус посетила Казань с предпремьерным показом фильма «Текст», где она сыграла главную женскую роль.

«Я в Казани была много раз. Более того, приехать в Нижний Новгород и в Казань [с предпремьерным показом] это была моя инициатива», – заметила артистка.

Асмус, известная публике в первую очередь по роли Вари в сериале «Интерны», в новой картине играет возлюбленную Петра – антагониста главного героя фильма, Ильи.

«Больше всего в Казани мне нравятся люди. Мне всегда приятно сюда возвращаться, у меня здесь очень много [знакомых] людей», – особо отметила актриса.

Фильм режиссера Клима Шипенко снят по реалистическому роману «Текст» прозаика Дмитрия Глуховского, прославившегося постапокалиптическими романами «Метро 2033» и «Метро 2034», а также антиутопиями «Метро 2035» и «Будущее».

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