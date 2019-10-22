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Татар-информ

22 октября 2019, 19:18

ОбществоНаука и образование

Онлайн-классы и человечные боссы: в Казани рассказали об образовании будущего

ОбществоНаука и образование

Онлайн-классы и человечные боссы: в Казани рассказали об образовании будущего

Фото: Владимир Васильев

О трендах обучения рассказал эксперт бизнес-школы «Сколково».

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Образование будущего начнет готовить более «человечных» руководителей, а грань между учебой оффлайн и онлайн сотрется. Таким взглядом на обучение в будущем поделился директор по образовательным инновациям бизнес-школы «Сколково» Денис Конанчук на мастер-классе в Казани.

Сначала цифровизация сотрет границы между обучением в аудитории и в интернете, и скоро студенты смогут учиться из любой точки мира в интерактивном классе, занимаясь с реальным педагогом, но по видео.

«Грядет революция, связанная с онлайн-образованием, разницы между обучением в онлайне и в классе практически не будет», – заявил Конанчук.

Кроме того, образование неожиданным образом изменится из-за искусственного интеллекта и роботизации – система начнет готовить более «человечных» руководителей. При их подготовке будут активно развивать навыки эмпатии, коммуникации и всех других качеств, отличающих человека от робота.

«Как ни странно, управление станет более человечным, ведь роботы и искусственный интеллект ставят вопрос о том, кем является человек и чем он лучше их. Поэтому способность работать в неопределенности, критическое мышление, умение строить отношения выйдут на первый план», – обратил внимание на некоторые детали вероятного будущего спикер.

Третий тренд, уже набирающий обороты, – обучение в течение всей жизни. И если сейчас студентов и взрослых людей готовят почти одинаково, то в будущем педагоги разработают множество новых подходов, уверен эксперт.

«Наше и следующее поколение будут жить немного дольше, но и образ жизни человека изменится. В разном возрасте разные мотивации, и люди по-разному учатся», – подчеркнул Конанчук. 

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