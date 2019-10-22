Пьяные пассажиры за полгода разнесли 10 казанских автобусов

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). По итогам полугодия нетрезвые пассажиры выбили в десяти транспортных средствах стекла и сорвали двери, рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Все случаи были зафиксированы камерами, находящимися в салонах автобусов. В девяти из них пассажиры нанесли материальный ущерб автотранспортным предприятиям города – разбили боковые и лобовые стекла автобусов.

Был также случай, когда нетрезвые пассажиры сломали и с корнем выдрали двери транспортного средства, а на остановке «Бирюзовая» нетрезвый житель города запустил в стекло автобуса бутылкой.

Общий ущерб перевозчикам составил более 130 тысяч рублей. И это только стоимость запчастей, без учета ремонтных работ и простоя, пока автобус ремонтировали.

Темляков отметил, что чаще всего в таких случаях предприятия ремонтируют транспорт за свой счет. В одних случаях пассажиры, которые совершили проступок, попросту не могут заплатить, в других – сбегают с места ЧП и их не находят.

Сергей Темляков призывает пассажиров уважать себя и окружающих. Факт вандализма – это новая и непредвиденная строка в расходах перевозчиков, которые и без того находятся в непростом финансовом положении.

Он также напоминает, что согласно правилам, пользоваться городским транспортом в состоянии алкогольного опьянения нельзя, как и распивать в нем спиртное.

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