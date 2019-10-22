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Татар-информ

22 октября 2019, 19:02

Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

В Татарстане будут оформлять генетические паспорта коров

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Сельское хозяйствоЗдоровье и среда

В Татарстане будут оформлять генетические паспорта коров

Работы по генотипированию проводятся на японском генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В Татарской межрегиональной ветеринарной лаборатории будут оформлять генетические паспорта коров. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Лаборатория зарегистрирована «в государственном племенном регистре в качестве лаборатории молекулярно-генетической экспертизы с присвоением уникального регистрационного кода» на основании приказа Минсельхоза РФ.

Работы по генотипированию крупного рогатого скота на основе анализа микросаттелитных маркеров проводятся на произведенном в Японии генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500 с использованием отечественного набора для генотипирования животных.

Оформление генетических паспортов позволит определять особей, которые составят основу стада, путем уточнения их происхождения.

Одним из первых в испытательный центр лаборатории обратилось одно из крупнейших животноводческих предприятий Татарстана – ООО «Тимирязева». В результате генетической экспертизы удалось подтвердить племенной статус животных.

В дальнейшем учреждение планирует активно заниматься генотипированием коров с дальнейшим оформлением генетических паспортов, так как только в Татарстане имеется более 50 занимающихся разведением крупного рогатого скота племенных хозяйств. 

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