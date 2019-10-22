Активисты ОНФ нашли под Елабугой детсад, который так и не открылся после реконструкции

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В селе Костенеево Елабужского района Татарстана активисты Общероссийского народного фронта обнаружили «законсервированный» детский сад, на реконструкцию которого из бюджета было выделено 61 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ РТ.

По информации общественников, открытие детсада должно было состоятся еще в прошлом году, однако дошкольное учреждение так и не ввели в эксплуатацию. Кроме того, утверждают активисты, из бюджета республики было выделено еще 4,5 млн рублей на завершение работ и устранение замечаний.

Эксперты ОНФ заинтересовались, насколько эффективно были потрачены выделенные из бюджета средства и почему потребовалось дополнительное финансирование. Активисты Народного фронта выехали на место и встретились с местными жителями, после чего обратились в Счетную палату РТ с просьбой провести проверку.

Результаты проверки должны быть приведены и утверждены на коллегии Счетной палаты РТ в конце октября этого года.

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