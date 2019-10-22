Выпускники лицеев РТ получат премии Путина за победу в международных олимпиадах

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Выпускники лицеев Казани и Нижнекамска получат премии Президента России как победители международных олимпиад за 2018 год, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Среди получателей премии – выпускники татарстанских общеобразовательных учреждений», – говорится в сообщении министерства.

Это, в частности, выпускник лицея имени Лобачевского КФУ Рамазан Рахматуллин, завоевавший на 29-й Международной олимпиаде по информатике золотую медаль. Премия также присуждается выпускнику лицея № 35 Нижнекамска Андрею Кобелеву, получившему серебряную медаль 50-й Международной олимпиады по химии.

Согласно постановлению Правительства РФ, выплаты должны быть проведены до 15 ноября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении премий школьникам – победителям международных предметных олимпиад, а также тренерам, которые ведут их подготовку. Победители международных олимпиад за прошлый и последующие годы получат 1 млн рублей за золотую медаль, 500 тыс. рублей – за серебряную и 400 тыс. – за бронзовую.

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