Путин присвоил звание генерал-майора таможеннику из Татарстана

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении специальных званий представителям высшего начальствующего состава Таможенной службы России. В число повышенных в звании вошел и заместитель руководителя Татарстанской таможни Дмитрий Перфилов.

«Присвоить специальные звания генерал-лейтенанта <…> Перфилову Дмитрию Александровичу», – говорится в тексте документа, размещенного на Официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли еще семеро сотрудников Федеральной таможенной службы, в том числе и начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора, который ранее также работал первым заместителем начальника Татарстанской таможни.

Дмитрий Перфилов служит в таможенных органах с 19 июня 1995 года. Он отмечен медалями «За службу в таможенных органах» III, II и I степени, а также нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

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