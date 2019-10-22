Сотрудник МЧС из Владимира спас телеоператора от напавшего на него с ножом

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). Сотрудник МЧС из Владимира спас оператора ГТРК от напавшего на него с ножом мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Сегодня в селе Торчино Владимирской области сотрудники МЧС проводили рейд, в процессе которого устанавливали в домах граждан из группы риска автономные пожарные извещатели, а представители «ГТРК-Владимир». Участвовали в освещении акции.

В одном из домов на оператора с ножом напал неизвестный, что вовремя заметил инспектор отделения нормативно-технического отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области Александр Муравьев. Он повалил нападавшего на землю, скрутил и обезвредил его.

Благодаря мгновенной реакции сотрудника МЧС никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают полицейские.

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