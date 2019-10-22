Челнинка, не пустившая в свою квартиру учителей, решила перевести ребенка в другую школу

(Набережные Челны, 22 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинка, не пустившая в квартиру учителей, попросила детского омбудсмена РТ помочь с переводом ее ребенка в другую школу. Об этом журналистам стало известно от Уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной.

Алина Галяутдинова рассказала, что к ней домой дважды приходили учителя из школы № 55 в процессе операции «Быт», которая предполагает проверку условий проживания учащихся.

«В первый раз их не пустил брат, потому что меня на тот момент не было дома. Во второй раз это сделала я сама, потому что считаю, что педагоги пришли не проверять условия проживания моего сына, а искать на меня компромат. Я ведь работала в школе № 55 и ушла оттуда после конфликта с администрацией», — сказала женщина журналистам.

Каждую попытку проникнуть к ней домой Галяутдинова снимала на видео, которые потом выкладывала в социальных сетях.

Видео вызвали широкий резонанс в обществе. Они легли в основу репортажей и публикаций федеральных СМИ. На Первом канале челнинской теме посвятили целую передачу, в которой обсудили законность проведения операции «Быт». Одни представители общественности говорили о пользе операции, которая помогает выявлять и спасать так называемых детей-маугли. Другие напоминали, что конституционное право на неприкосновенность жилища никто еще не отменял.

После того, как скандал получил огласку, дал объяснение происходящему и глава системы образования Автограда Рустам Хузин, который заявил, что в отношении семьи Галяутдиновой «поступила сигнальная карта, свидетельствующая о том, что ребенок, возможно, находится в социально опасном положении». Также после появления видео в сети городская прокуратура начала поверку инцидента, которая до сих пор продолжается.

На днях Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина заявила, что приедет в Набережные Челны, чтобы детально разобраться в инциденте.

«Я побывала в школе № 55, ознакомилась с позицией администрации образовательного учреждения. Затем сама родительница изложила свою версию происходящего, будучи у меня на приеме. Мы пришли к решению, что ее сыну будет тяжело продолжать учебу в этой школе. Галяутдинова назвала школу, в которую хотела бы отдать ребенка. Думается, никаких препятствий в реализации этого решения возникнуть не должно. Исполком, прокуратура и представитель Уполномоченного по правам ребенка возьмут его под свой контроль», — сообщила Удачина журналистам.

Алина Галяутдинова заявила, что решилась перевести ребенка после того, как он рассказал о нездоровой обстановке в классе.

«Одноклассники ему говорят, что он позорит школу. Разве это нормально? О какой учебе в такой обстановке может идти речь?» — сказала женщина.

Законность проведения операции «Быт» станет также ключевой темой расширенного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, которая пройдет в Набережных Челнах при участии Уполномоченного по правам ребенка РТ.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.