WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

22 октября 2019, 19:31

Происшествия

Челнинка, не пустившая в свою квартиру учителей, решила перевести ребенка в другую школу

Рекомендуем

Происшествия

Челнинка, не пустившая в свою квартиру учителей, решила перевести ребенка в другую школу

Фото: Эльвира Мухаметдинова

После появления видео в социальной, на котором учителя пытаются попасть в квартиру женщины, городская прокуратура инициировала поверку.

(Набережные Челны, 22 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинка, не пустившая в квартиру учителей, попросила детского омбудсмена РТ помочь с переводом ее ребенка в другую школу. Об этом журналистам стало известно от Уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной.

Алина Галяутдинова рассказала, что к ней домой дважды приходили учителя из школы № 55 в процессе операции «Быт», которая предполагает проверку условий проживания учащихся.

«В первый раз их не пустил брат, потому что меня на тот момент не было дома. Во второй раз это сделала я сама, потому что считаю, что педагоги пришли не проверять условия проживания моего сына, а искать на меня компромат. Я ведь работала в школе № 55 и ушла оттуда после конфликта с администрацией», — сказала женщина журналистам.

Каждую попытку проникнуть к ней домой Галяутдинова снимала на видео, которые потом выкладывала в социальных сетях.

Видео вызвали широкий резонанс в обществе. Они легли в основу репортажей и публикаций федеральных СМИ. На Первом канале челнинской теме посвятили целую передачу, в которой обсудили законность проведения операции «Быт». Одни представители общественности говорили о пользе операции, которая помогает выявлять и спасать так называемых детей-маугли. Другие напоминали, что конституционное право на неприкосновенность жилища никто еще не отменял.

После того, как скандал получил огласку, дал объяснение происходящему и глава системы образования Автограда Рустам Хузин, который заявил, что в отношении семьи Галяутдиновой «поступила сигнальная карта, свидетельствующая о том, что ребенок, возможно, находится в социально опасном положении». Также после появления видео в сети городская прокуратура начала поверку инцидента, которая до сих пор продолжается.

На днях Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина заявила, что приедет в Набережные Челны, чтобы детально разобраться в инциденте.

 

«Я побывала в школе № 55, ознакомилась с позицией администрации образовательного учреждения. Затем сама родительница изложила свою версию происходящего, будучи у меня на приеме. Мы пришли к решению, что ее сыну будет тяжело продолжать учебу в этой школе. Галяутдинова назвала школу, в которую хотела бы отдать ребенка. Думается, никаких препятствий в реализации этого решения возникнуть не должно. Исполком, прокуратура и представитель Уполномоченного по правам ребенка возьмут его под свой контроль», — сообщила Удачина журналистам.

Алина Галяутдинова заявила, что решилась перевести ребенка после того, как он рассказал о нездоровой обстановке в классе.

«Одноклассники ему говорят, что он позорит школу. Разве это нормально? О какой учебе в такой обстановке может идти речь?» — сказала женщина.

Законность проведения операции «Быт» станет также ключевой темой расширенного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, которая пройдет в Набережных Челнах при участии Уполномоченного по правам ребенка РТ. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Сотрудник МЧС из Владимира спас телеоператора от напавшего на него с ножом
Новости дня
19:46
Путин наградил супругов из Татарстана орденами «Родительская слава»

Супруги Хузягалиевы из Мензелинского района воспитывают четверых детей, подавая пример укрепления института семьи.

19:34
Кристина Асмус: «Больше всего в Казани мне нравятся люди»

Российская актриса театра и кино посетила столицу Татарстана с предпремьерным показом фильма «Текст».

19:31
Челнинка, не пустившая в свою квартиру учителей, решила перевести ребенка в другую школу

После появления видео в социальной, на котором учителя пытаются попасть в квартиру женщины, городская прокуратура инициировала поверку.

19:18
Онлайн-классы и человечные боссы: в Казани рассказали об образовании будущего

О трендах обучения рассказал эксперт бизнес-школы «Сколково».

19:07
Пьяные пассажиры за полгода разнесли 10 казанских автобусов

Общий ущерб перевозчикам города составил более 130 тысяч рублей.

19:02
В Татарстане будут оформлять генетические паспорта коров

Работы по генотипированию проводятся на японском генетическом анализаторе Applied Biosystems 3500.

18:50
Путин присвоил звание генерал-майора таможеннику из Татарстана

Указом Президента РФ в звании также повышен выходец из Татарстана – начальник Уральского таможенного управления.

18:36
Относительно теплая погода сохранится в Татарстане до конца недели

Существенные осадки на территории республики маловероятны.

18:23
Появилась запись нападения на ювелирный салон кассира «Райффайзенбанка» из Казани

На видео попало нападение группы злоумышленников на салон «Фианит».

18:18
В Нижнекамске с опережением срока отремонтирован проспект Химиков протяженностью 6,7 км

На капитальный ремонт было выделено 243,7 млн рублей.

18:05
Сотрудник МЧС из Владимира спас телеоператора от напавшего на него с ножом
18:02
Ученые обнаружили причину, делающую рак неуязвимым
17:48
В Казанском командном училище пройдут торжества по случаю выпуска офицеров-танкистов

Посетить торжественные мероприятия смогут все желающие.

17:47
Гузель Удачина рассказала о судьбе мальчика, которого едва не убила мать в Челнах

Детский омбудсмен заверила, что нет никаких вопросов о том, с кем останется выживший ребенок.

17:36
В Гидрометцентре России предупредили о скором похолодании
17:31
В магазинах Татарстана нашли почти девять тысяч литров нелегального алкоголя

Полицейские выявили 75 нарушений в сфере оптовой и розничной торговли спиртным.

17:24
Музей соцбыта открыл в Госдуме выставку предметов народного искусства СССР
17:13
Пришедшего в гимназию с оружием казанского школьника суд отправил на принудительное лечение

13 мая молодой человек зашел в класс, сел за стол учителя и достал нож и пневматический пистолет.

17:12
В Верхнеуслонском районе Татарстана проведут антикоррупционные мероприятия

Район посетит комиссия Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции.

17:04
В Черемшане стартовало строительство многоквартирного арендного дома

В эксплуатацию объект введут во второй половине 2020 года.

16:56
Детский омбудсмен РТ ответит на вопросы татарстанцев о взыскании алиментов

Жителям республики предложат как консультации, так и конкретные меры реагирования.

16:46
Татарстанцам предлагают передать семейные фото в Госархив РТ за денежные премии

Подлинники документов включат в состав Архивного фонда республики.

16:41
Аферист убедил пожилого казанца найти банкомат и перевести ему 122 тысячи рублей

Телефонный мошенник представился сотрудником банка и убедил пенсионера, что неизвестные пытаются получить доступ к его счету.

16:38
Президент Федерации синхронного плавания РТ Бабичева вошла в федеральную антидопинговую комиссию

Для организации занятий с тренерами и спортсменами будут использоваться в том числе и площадки Татарстана.

16:24
Генконсул Турции подтвердил Мухаметшину готовность Анкары развивать межпарламентские связи

Председатель Госсовета РТ принял нового генконсула Турции в Казани.

События