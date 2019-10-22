В Казанском командном училище пройдут торжества по случаю выпуска офицеров-танкистов

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В Казанском высшем танковом командном ордена Жукова краснознаменном училище 24 и 25 октября состоятся торжества в честь 86-го выпуска офицеров-танкистов

Командование и личный состав училища приглашают всех желающих посетить предстоящие мероприятия. Вход будет свободным, а начинаться они будут в 10 часов утра.

Празднование по случаю очередного выпуска пройдет по адресу: Казань, Оренбургский тракт, д. 6. На четверг, 24 октября, запланирована «закладка выпускниками капсулы времени с посланием курсантам будущего в парке 100-летия училища», пояснили в военном вузе.

В пятницу, 25-го числа, состоится концерт с участием военнослужащих училища и творческих коллективов Казани. Будет организована обзорная экскурсия по училищу. Ее участникам покажут условия проживания курсантов и образцы обмундирования, вооружения и военной техники нашего времени, а также стрелковое оружие и военную технику Великой Отечественной войны.

Будет открыт музей боевой славы училища. Все желающие смогут попробовать армейскую гречневую кашу, приготовленную на полевой кухне. Также будет работать военторг.

Помимо этого, в специальном пункте отбора можно будет записаться на военную службу по контракту.

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