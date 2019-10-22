(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В магазинах Татарстана нашли почти девять тысяч литров нелегального алкоголя, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В республике подвели итоги операции «Алкоголь», в процессе которой сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и их коллеги из районов посещали торговые точки на предмет нелегальной продажи спиртного.

Правоохранители проверили 528 магазинов, десять складов, а также 31 гаражный кооператив, шесть оптовых организаций и шесть тысяч автомобилей-перевозчиков.

В процессе операции было обнаружено 75 случаев торговли товарами, реализация которых запрещена, 7 нарушений правил торговли спиртным, и 13 случаев незаконной розничной торговлей алкоголем.

По данным МВД, всего с начала года из незаконного оборота полицейские изъяли почти 64 тысячи литров фальсификата.

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